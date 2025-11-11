Jornada de homenaje a la Selección en el Hipódromo

Martes con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 14.30 y las 20.30. Todos los cotejos llevarán nombres alusivos a la Selección nacional de futbol, en el día que la chaquetilla que identifica al competidor número 10 pasará a ser celeste y blanca en homenaje a los dos diez más grandes del futbol mundial: Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Ayer, además, en la confitería de la Pelousse se realizó el sorteo de gateras para las tres carreras más importantes del próximo 19 de noviembre. El acto estuvo encabezado por el administrador del hipódromo Mariano Cowen y por el presidente de la Comisión de Carreras, Fabián Rivero.

Gran convocatoria tuvo el Gran Premio Internacional “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.) con la confirmación de veinte fondistas que lucharán por acceder a los $150.000.000 que le espera al ganador. Esa carrera del 19 de noviembre estará reservada para todo caballo de 3 años y más edad s.p.c. oriundo de cualquier país, a peso por edad. Los veinte ratificados con su número de partidor es la siguiente: 1) Dávalos, 2) Mannarrino, 3) Treaure Island, 4) Cornwall, 5) Cuan Chef, 6) Sofware, 7) Sono Perfetto, 8) Furious Desain, 9) The Gladiator’s Hat, 10) El Darwin, 11)Lago Nahuel Huapi, 12) Endor Rye, 13) Don Champgne, 14) Puro Poder Real, 15) Albakiara, 16) Le Quotidien, 17) Célebre Happy, 18) Seek Wave, 19) Soñador Springs y 20) Best Portal.

Los candidatos para Hoy…

1ra.) 7– 6 – 8

2da.) 1 – 4 – 5

3ra.) 4 – 5 - 3

4ta.) 6 – 2 – 1

5ta.) 2 – 3 - 4

6ta.) 9 – 7 – 3

7ma.) 3 – 5 – 1

8va.) 3 – 1 – 5

9na.) 2 – 12 - 1 - 5

10a.) 9 – 10 – 2

11a.) 3 – 10 – 12 – 1

12a.) 9 – 1 – 3

13a.) 8 – 13 – 3 - 5