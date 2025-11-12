El día del “Nacional” se vivió, una fiesta del turf en Palermo

Una verdadera fiesta del turf se vivió el sábado pasado en el Hipódromo de Palermo, como marco de la disputa del tradicional Gran Premio “Nacional” (G I- 2.500 mts.), en lo que representa la jornada de actividad hípica más importante del año calendario turfístico en el recinto competitivo, ubicado en el “corazón” de la capital porteña. En un escenario multitudinario el triunfo fue para el potrillo Gordianus que en emocionante final postergó a Winston, con la conducción del jockey Cristian “Tati” Velázquez y entrenado por el cuidador cantor Hugo Miguel Pérez.

En las otras dos competencias más importantes de la tarde, los triunfos fueron para Earth God, que se alzó con el Gran Premio “Palermo” ( G I- 1.600 mts.) con la conducción del jockey Gustavo Calvente. Y para El Epecuén en el Gran Premio “Maipú” (G I-1.000mts.), al comando del jinete Juan Cruz Villagra.

Fue una gran jornada que contó con la disputa de 17 carreras, entre las 13 y las 21.15 y con innumerables actividades para compartir en familia, como los mejores food trucks, el tren de la alegría con la experiencia de disfrutar de cerca la largada de las competencias. En el momento culminante de la tarde, el cantante Ariel Ardit entonó la estrofas del Himno Nacional acompañado por la fanfarria “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo. “General San Martín”.

Paralelamente se desarrollaron varios eventos, entre el que se destacó fue el denominado “After Sunset”, que se desarrolló en la terraza del emblemático “Salon Turf”, ubicado en el tercer piso de la Tribuna “Profesionales”. Los invitados, entre los que se encontraban figuras del espectáculos como Evangelina Anderson, Floppy Tesouro, Melody Luz, Sasha Ferro, Martín Salwe, Micaela Riera y Eve Nucera, entre otros, disfrutaron de la barra de tragos y la sesión musical de varios DJ´s.