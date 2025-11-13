Estudiantes, al límite: Domínguez busca reacción y Verón apunta a la AFA fuera de la cancha

La semana en City Bell comenzó con máxima tensión. Estudiantes de La Plata se entrena con la mirada fija en el domingo, cuando reciba a Argentinos Juniors en UNO por la última fecha del Torneo Clausura. Será un partido decisivo para el equipo de Eduardo Domínguez, que necesita ganar para meterse entre los ocho mejores de la Zona A y seguir soñando con el título, única vía que le queda para acceder a la Copa Libertadores 2026.

El panorama no es alentador. El Pincha llega con un solo triunfo en los últimos cinco partidos —el clásico ante Gimnasia—, dos derrotas consecutivas frente a Boca y Tigre, y dos empates con Barracas Central y Belgrano. La irregularidad se transformó en preocupación y la falta de contundencia lo dejó octavo, igualado con Argentinos pero por debajo en diferencia de gol. La ecuación es clara: solo sirve ganar.

Para colmo, Domínguez afrontará el duelo con bajas importantes. Guido Carrillo no estará por la expulsión ante el Matador, mientras que Gabriel Neves debe cumplir tres fechas de sanción tras la roja frente a Boca. A ellos se suman dos futbolistas en duda: Santiago Ascacíbar, que arrastra un golpe en la pierna, y José Sosa, quien se recupera de una molestia en el pie derecho. Ambos entrenaron con precaución y serán evaluados día a día para determinar si pueden llegar al domingo.

El equipo trabaja en el Country Club de City Bell con la mira puesta en recuperar intensidad y confianza. Domínguez, que atraviesa horas decisivas en su ciclo, evalúa variantes en ataque ante la ausencia de Carrillo, mientras intenta sostener un vestuario golpeado por la falta de resultados. En caso de no lograr la clasificación, su continuidad volvería a quedar en duda.

Mientras tanto, fuera del campo, Juan Sebastián Verón levantó la voz y encendió el debate. En una entrevista con Bloomberg Línea, el presidente albirrojo fue categórico al describir la crisis estructural del fútbol argentino: “El negocio así como está no da más”. La Brujita cuestionó el modelo económico actual y apuntó directamente contra la AFA por la falta de herramientas para un desarrollo sustentable. “Podés competir contra el fútbol brasileño, pero en instancias finales necesitás capital, y eso es lo que los clubes argentinos no tienen”, expresó.

En ese contexto, el club vive una semana clave tanto en lo deportivo como en lo institucional. La designación de Luis Lobo Medina como árbitro del partido —un nombre que genera desconfianza en La Plata— agrega más presión a un duelo cargado de tensiones.

Estudiantes está frente a un examen total. Un triunfo lo mete en playoffs y le da aire a Domínguez; una caída podría marcar el final de una etapa y profundizar una crisis que ya no se disimula ni dentro ni fuera de la cancha. El domingo, UNO será el escenario de una final que puede definir mucho más que una clasificación.