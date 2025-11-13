por galopón
La Guernica se vino para esta ciudad y es carta en el Clásico
En el Clásico “Tía Gallarda” (1.700 mts.) La Guernica es la favorita para llevarse la carrera.
Por GALOPÓN
Otra vez hay actividad hípica en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 14.30 y las 20.30. En el Clásico “Tía Gallarda” (1.700 mts.) vamos a confiar en el nivel que está mostrando La Guernica, que proviene de sendos segundos puestos en cotejos jerárquicos de Grupo. Primero escoltó a Martana en el Clásico “Chile” (G II-2.200 mts.) disputado en Palermo y a vuelta de hoja quedó detrás de Illa Alegre en esta pista en el Clásico “Hipódromo Independencia de Rosario (G III-2.000 mts.). Luego de esta actuación dejó de ser entrenada por Juan Saldivia, mudándose al Barrio Hipódromo de esta ciudad y pasó a estar bajo la tutela del cuidador Luis “Chito” Domínguez. En el peso por edad la hija de Il Campione las puede dejar “pintadas”.
Como oposición ubicamos a Nipotina que en su debut en el más alto nivel viene de perder por el pescuezo ante Soy La Líder. En la misma línea, colocamos a Señorita Maestra que en este mismo tiro viene de liquidar a Primera Fila, a la que derrotó por la friolera de ocho cuerpos.
El cotejo está reservado para yeguas de 4 años y más edad, a peso por edad y ocupa el quinto turno de programación, con seis competidoras, dispuestas a llevarse los $5.930.000 de premio que le espera a la ganadora.
Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!
CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA
1ra.) 7 – 1 – 3
2da.) 7 – 3 – 2
3ra.) 5 – 3 - 1
4ta.) 4 – 2 – 7
5ta.) 2 – 6 - 4
6ta.) 4 – 5 – 2
7ma.) 6 – 7 – 2
8va.) 2 – 3 – 1
9na.) 2 – 6 - 9
10a.) 8 – 4 – 6
11a.) 4 - 6 – 7
12a.) 2 – 7 – 10
13a.) 14 – 16 – 7 – 13