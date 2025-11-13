Paredes bancó a Úbeda en Boca y lo comparó con Scaloni

Mientras en Boca empezó a merodear la posibilidad de que Claudio Úbeda continúe como entrenador en 2026, o al menos que está en carrera como candidato, la voz más influyente del plantel le dio un espaldarazo clave pensando a futuro: Leandro Paredes. “Estamos felices porque lo está haciendo muy bien”, sentenció el capitán del Xeneize. Entre los temas más resonantes que tocó el volante campeón del mundo en el entrenamiento abierto a la prensa en Ezeiza, estuvo justamente el referido al presente del equipo bajo la conducción del Sifón, quien quedó a cargo como sucesor de Miguel Ángel Russo tras su doloroso fallecimiento el 9 de octubre pasado. Y Paredes, con ese rol de líder que asumió ni bien se volvió a poner la camiseta azul y oro en el segundo semestre, tomó postura, bancó a fondo a Úbeda y hasta trazó un paralelismo con Lionel Scaloni: “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección”.