Usina Tripera salió a la cancha y empezó a mostrar el proyecto

Mientras una tormenta de deudas volvió a desatarse en el mundo Gimnasia, las agrupaciones que se van a enfrentar en las elecciones del próximo sábado 29 de noviembre siguen trabajando y mostrando sus propuestas. Usina Tripera es la agrupación con mayor adhesión de votos con Carlos Anacleto a la cabeza. En las últimas horas, el candidato a vicepresidente Ezequiel Ibañez y el reconocido letrado Ramiro Geneyro dialogaron con Somos Deporte para contar en detalle el proyecto de su grupo de trabajo.

“Tenemos un convencimiento muy fuerte de que el club necesita un equipo de trabajo como el nuestro. Uno viene ayudando al club desde hace muchos años por el amor que le tengo, me tocó caminar cada rincón de Gimnasia y estar adentro con varias gestiones. Siempre quise estar cerca y ayudando donde me dejaban”, comentó “Yayi” Ibáñez.

Consultado sobre la reforma del estatuto, Geneyro explicó: “La reforma del estatuto es uno de los ejes y pilares para nuestra gestión. Intentamos hacerlo el 9 de julio con las firmas que juntamos pero la CD no escuchó al pedido de los socios. En ese momento no teníamos como objetivo jugar políticamente, pero el acompañamiento de la gente nos fue llevando”.

En este sentido, el candidato a vicepresidente Ibáñez comentó: “Estuvimos en la última Asamblea General como en las anteriores. No es la imagen que el club tiene que dar. Gimnasia necesita paz y un reordenamiento. Ante todo, somos todos triperos y somos todos personas. El modelo de Usina Tripera es totalmente distinto a la gestión actual y también a las anteriores. Hoy en día Gimnasia tiene varias necesidades y una de ellas es el estadio. Nos pusimos a ver alternativas para que el Lobo tenga un lugar renovado y moderno. El club llevó adelante el concurso de ideas mediante el PEG. Con trabajo y con herramientas se puede avanzar con algún proyecto. Aún no tenemos todo cerrado pero si avanzado”.

Por último , Geneyro habló sobre los primeros pasos que dará Usina Tripera en caso de ganar las elecciones: “Hay que sacar todos los fantasmas que algunos estan queriendo poner. El club es enorme. Queremos entrar, evaluar a todos y darles las mejores condiciones de trabajo. Gimnasia tiene un gran recurso humano, queremos potenciarlo y jerarquizarlo. Si un empleado no cobra hace tres meses, puede que no cumpla su función de la mejor manera. Hay que ayudarlos. Estamos proponiendo un plan de 12 años de trabajo manteniendo la identidad y ser un club más grande de lo que somos”.