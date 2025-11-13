Mundial Sub-17: Argentina prepara el clásico ante México

La Selección Argentina Sub-17 atraviesa un momento ideal en el Mundial de Catar. El equipo dirigido por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto tras vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y golear por 7-0 a Fiyi, alcanzando así los 9 puntos sobre 9 posibles y una diferencia de gol de +9, una de las mejores del torneo.

Con ese rendimiento, la “Albiceleste” se aseguró terminar entre los mejores primeros del certamen, lo que le otorga una posición favorable para el cuadro final. Ahora, comienza la etapa más exigente: la eliminación directa, donde cada partido será decisivo. El próximo viernes a las 11.45 el rival será México, que fue el equipo con peores números en la fase inicial. En octavos, el ganador enfrentará al vencedor de Portugal vs Bélgica.

El sueño de los juveniles argentinos sigue firme: mantener el invicto y acercarse al título mundial en Catar.

“Me pone contento que cada uno ponga su granito de arena. Es importante que todos crean, justamente, que son importantes. Por eso, cuando hay recambio, no es que baja el nivel del equipo, sino que sube”, comentó el técnico Placente.