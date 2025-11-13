Gimnasia se entrena con el foco puesto en Platense

Lejos de los días a puro conflicto de la semana pasada, el plantel de Gimnasia retomará los entrenamientos para preparar el duelo del lunes ante Platense. Tal como adelantó diario Hoy, el cuerpo técnico encabezado por “Lucho” Zaniratto decidió que los jugadores hagan tareas regenerativas al día siguiente de la victoria ante Vélez para darles libre el miércoles. Si los resultados del fin de semana acompañan, el elenco albiazul se jugará la clasificación a playoffs en Vicente López.

Tras marcar su primer gol en Primera y hacer delirar al pueblo tripero, Jere Merlo contó sus sensaciones en declaraciones radiales: “Siempre que me aparece el gol, lo veo. Para dormir en la TV me lo pongo y no lo saco más. Una alegría bárbara, llegue a mi casa y nos comimos un guiso con toda la familia”.

Consultado sobre lo primero que pensó al ingresar la pelota en el arco de avenida 60, el pibe Lobo comentó en Mundo Tripero Radio: “Por mi cabeza se me pasaron mis abuelos, mis viejos que están sin trabajo, no la venimos pasando bien, entonces fue una alegría para toda mi familia. La emoción me ganó”.

La Reserva se metió en los cuartos de final

El Lobo recibió a Newell's en Estancia Chica, en el comienzo de los playoffs del Torneo de Reserva. Y por los octavos de final, el equipo de Ricardo Kuzemka superó 2-0 a los rosarinos para meterse en la siguiente instancia.

A lo largo de un partido muy disputado y con pocas situaciones de gol, el elenco albiazul logró abrir el marcador a los 25 minutos del complemento: después de un tiro desde lejos y un rebote del arquero, Jorge De Asís pescó el rebote y de cabeza estampó el 1-0. Sobre el final del encuentro, Cortazzo se elevó tras un córner y también de cabeza sentenció la historia.

El elenco tripero contó con la presencia de Pablo Aguiar, que debutó en Primera División el pasado lunes en el Bosque, así como también la de Diego Mastrángelo y Gonzalo González. Hoy se conocerá al rival de cuartos de final.