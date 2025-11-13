Tenis: Baez no consigue levantar cabeza

Sebastián Báez prolongó su mal momento al caer en su debut en el Challenger de Montevideo frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por 7-6 (3) y 6-4. El segundo tenista argentino mejor ubicado en la clasificación mundial (45°, detrás de Francisco Cerúndolo, que está 21°) no encontró respuestas frente a un rival que lo complicó desde el arranque y le propinó la quinta derrota en forma consecutiva. Báez sigue con récord negativo en lo que va de 2025: sumó 17 victorias y 25 derrotas, un registro muy por debajo de sus expectativas en el inicio de la temporada.