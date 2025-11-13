Reempadronamiento de socios en el Rotary Club de Ensenada

La Comisión Normalizadora del Rotary Club Ensenada convoca al reempadronamiento de Socios, conforme lo dispuesto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. El trámite se realizará del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 y podrán participar quienes acrediten su condición de socios o deseen regularizar su situación institucional.

Los interesados deberán presentarse en la sede social del club, en Perú 289, Ensenada, de 13:30 a 16:30, o comunicarse por correo electrónico a: [email protected]