Villa San Carlos se juega la clasificación en Agronomía

San Carlos afronta este sábado la definición del Clausura de la Primera B con la mira puesta en clasificar a la Copa Argentina 2026. Ya asegurado en el Reducido, el equipo de Pablo Miranda debe ganarle a Comunicaciones desde las 17 en Agronomía y esperar otros resultados. Alejandro Porticella será el hombre que va a impartir justicia en un partido donde a los de Berisso solo les sirven los tres puntos.

El Celeste, sexto en la tabla anual con 57 puntos, pelea con Armenio, Excursionistas, Argentino de Merlo y Acassuso por un lugar en el certamen más federal del fútbol argentino.

Por otra parte, este sábado desde las 16.00 la Liga Amateur Platense va a afrontar la fecha número 12 del Clausura de la Divisional A. El líder Unidos de Olmos estará visitando en el Pancho Varallo a Brandsen, al tiempo que los escoltas Fomento Los Hornos y Adip estarán midiéndose con Estrella y Tolosano, respectivamente.