Ante la embestida de Onofri, Usina arma un batallón de fiscales y descartó a Coronato

Con un perfil más bajo que en otras elecciones, las agrupaciones y espacios que van a competir en las elecciones de Gimnasia comenzaron la anteúltima semana de la campaña electoral trabajando en el armado de las listas y programando más reuniones con los socios.

En tal sentido, Usina Tripera tomó nota de la fuerte aparición que tuvo Daniel Onofri la semana pasada en la televisión platense a través de un reportaje a Somos Deporte y se propuso fortalecer el equipo de fiscales para evitar suspicacias y sospechas como ocurrió en el desenlace de las elecciones del año 2013. En ese momento, Arriba Gimnasia con Daniel Onofri obtuvo el 49,4 por ciento de los votos contra el 46,7 de Carlos Castagnetto, quien aparecía adelante en las encuestas por siete puntos, pero el día de la votación terminó perdiendo por 166 votos de diferencia.

En esa elección también participó César Melazzo, quien culminó en el tercer lugar con el 3,2 por ciento de los votos sobre un total de 6.222 triperos que se acercaron a votar.

Onofri fue presidente hasta el 2016, cuando Gabriel Pellegrino con “Gimnasia Positivo” se impuso a Mariano Cowen con “Gimnasia Grande por 2.970 votos contra 2.635 votos, sobre un total de 5.236 socios que se acercaron a votar cuando había 12.322 que estaban en condiciones de hacerlo.

En el 2019, tras amenazas cruzadas y con Diego Maradona opinando, Gabriel Pellegrino volvió a ganar con 2.759 votos a favor contra apenas 1.458 de Mariano Cowen y 290 que obtuvo Salvador Robustelli.

En esas elecciones se acercaron a votar 4.586 socios sobre un total de 12.139 socios que estaban habilitados para votar.

En el 2022, Mariano Cowen con Gimnasia Grande obtuvo 2659 votos equivalentes a más del 53 por ciento, mientras que Julio Chaparro con el Frente “Hacer Gimnasia” logró 2125 votos (un poco más de 42 por ciento) y Toto Pueblo cosechó el 2,4 por ciento de los votos.

Bajaron a Coronatto

Finalmente ayer, en la continuidad del armado de las distintas listas, se confirmó que Mauro Coronatto no tendrá un lugar definido como uno de los vicepresidentes de Carlos Anacletto en la lista de Usina Tripera. En cambio, Yayo Ibáñez y Ramiro Geneyro se disputan un lugar detrás de Carlos Anacletto, que encabezará al grupo que sigue liderando las encuestas y pretende fortalecer la fiscalización para evitar suspicacias o posible fraude.