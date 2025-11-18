La amenaza de Gariano a Kudelka: "Te voy a romper todo"

El escandaloso empate entre Barracas Central y Huracán terminó, valga la redundancia, en escándalo. Y el protagonista fue el árbitro Andrés Gariano, quien quedó en el ojo de la tormenta por amenazar a Frank Kudelka, ahora ex DT del Globo, tras el final del partido. "¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?", "Estás jugando con la comida de mi familia", "Es nuestro laburo, toda la semana trabajamos" o "Sos un ladrón" fueron algunas de las acusaciones de los futbolistas de Huracán, que estaban enojadísimos con las decisiones arbitrales.

Hasta el momento, el réferi no se había involucrado, pero cuando llegó, con paso tranquilo, Kudelka, la violencia escaló. "Hoy te metiste con mi familia", le reclamó el DT. Y Gariano, señalándolo con el dedo índice, respondió: "Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar y te voy a romper todo".