gimnasia
Toto Pueblo sigue convocando socios
Entre hoy y el jueves seguirán los encuentros con diferentes socios del club que ya han comprometido su apoyo al candidato.
Edgardo “Toto” Medina (Toto Pueblo) se mostró muy activo en el comienzo de la anteúltima semana de las elecciones y a diferencia del espacio “Unir a Gimnasia” de Emanuel Di Loreto y Diego Patiño, sigue recogiendo adhesiones de los socios.
Medina se reunió en las últimas horas con integrantes de su espacio y también recibió a socios caracterizados y ex jugadores del club que le dieron su apoyo para las elecciones, como resultó con los casos de los exdelanteros Santiago Silva y Gabriel Pedrazzi.
Entre hoy y el jueves seguirán los encuentros con diferentes socios del club que ya han comprometido su apoyo al candidato que volverá a presentarse por segunda vez consecutiva a los comicios, tal cual ocurrió en el año 2022.