Toto Pueblo sigue convocando socios

Edgardo “Toto” Medina (Toto Pueblo) se mostró muy activo en el comienzo de la anteúltima semana de las elecciones y a diferencia del espacio “Unir a Gimnasia” de Emanuel Di Loreto y Diego Patiño, sigue recogiendo adhesiones de los socios.

Medina se reunió en las últimas horas con integrantes de su espacio y también recibió a socios caracterizados y ex jugadores del club que le dieron su apoyo para las elecciones, como resultó con los casos de los exdelanteros Santiago Silva y Gabriel Pedrazzi.

Entre hoy y el jueves seguirán los encuentros con diferentes socios del club que ya han comprometido su apoyo al candidato que volverá a presentarse por segunda vez consecutiva a los comicios, tal cual ocurrió en el año 2022.