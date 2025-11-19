Villa San Carlos jugará el clásico con el Quemero en el Reducido

El plantel profesional de Villa San Carlos comenzó con una nueva semana de entrenamientos, dejando atrás lo que fue la dura derrota en Agronomía frente a Comunicaciones por 2-0, dejando pasar la posibilidad de luchar por el boleto a la Copa Argentina 2026, pero con la ilusión de hacer un buen papel en el Reducido, donde ya tiene rival confirmado.

Se trata de Acassuso, en una serie que comenzará el sábado a las 17.00 en el Gennacio Sálice de Berisso, con arbitraje de Marcos Recalde, donde los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda buscarán hacer un buen papel en el “clásico” de la categoría. El Quemero finalizó quinto en la tabla anual, con 57 unidades, un punto más que lo que hicieron los del Pájaro, por lo que la serie promete ser muy pareja.

La rivalidad entre ambos comenzó a tomar forma el 10 de abril de 1993, cuando definieron el título de la Primera D en cancha de Independiente. Tras el 1-1 en los 90 minutos, un gol de Marcelo Govoni en suplementario le dio el ascenso al conjunto de Berisso.

Ocho años después, en la temporada 2000/01, Acassuso tuvo su revancha en el cuadrangular final: pese a que San Carlos ganó la ida por la mínima, el Quemero se impuso 5-3 en la vuelta disputada en el estadio de Estudiantes, y logró el ascenso a Primera C.

El cruce volvió a repetirse en los cuartos del Reducido 2002/03, en una serie marcada por la curiosidad de que ambos equipos habían terminado con diferencia de gol muy negativa. Tras el 1-1 en la ida, Acassuso se impuso 3-1 en el Único de La Plata, donde Hernán Dunjo anotó el primer gol oficial de la historia del recinto.

En enfrentamientos más recientes, se destacan dos partidos en Berisso: el 4-3 de Acassuso en el Clausura 2002, remontando dos goles de desventaja, y el 5-2 de Villa San Carlos en el torneo 2015/16 de la Primera B.

Así las cosas, se volverá a dar un nuevo choque entre estos equipos, que tienen más de 90 kilómetros de distancia entre sí, pero que viven con mucho fervor cada partido que les toca jugar cuando se encuentran en el verde césped.

Así se juega el Reducido

Viernes a las 20.05:

Excursionistas - Argentino de Merlo

Sábado a las 17.00:

Villa San Carlos - Acassuso

Sábado a las 17.00:

Flandria - Real Pilar

Sábado a las 19.05:

Sportivo Italiano - Deportivo Armenio