Racing levantó la sanción y tendrá público en el Cilindro ante River

Racing podrá contar con sus hinchas en el duelo ante River por los octavos de final del Clausura. Diego Milito fue a la AFA para una reunión clave y finalmente levantararon la sanción al Cilindro: habrá público de la Academia.

El presidente de la Academia mantuvo un cónclave con Claudio Tapia -mandatario de la AFA- y representantes de Aprevide, y logró revertir el castigo que le había impuesto el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. La Agencia había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre). El equipo de Gustavo Costas se enfrentará al Millonario, en el duelo más picante de los octavos de final del Torneo Clausura, el lunes 24 de noviembre a las 19.15 en condición de local, ante un Cilindro lleno.