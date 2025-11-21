Tenis: Argentina quedó eliminada de la Copa Davis

Argentina estuvo a un paso de meterse en las semifinales de la Copa Davis, pero terminó cayendo por detalles mínimos ante Alemania en los cuartos de final del Final 8 disputado en Bolonia. La serie se definió en el dobles, con un desenlace angustiante que dejó al equipo nacional a pocos puntos de una histórica clasificación.

El comienzo había sido prometedor. Tomás Etcheverry (60°) se impuso en un duelo parejo ante Jan-Lennard Struff (84°) por 7-6 (3) y 7-6 (7), en un partido sin quiebres y resuelto en los tie-breaks. Con personalidad y precisión en los momentos clave, el platense puso a Argentina en ventaja y alimentó las ilusiones.

El segundo punto tenía pronóstico reservado: Francisco Cerúndolo (21°) enfrentaba a Alexander Zverev (3°), figura mundial y especialista en cemento. Pese a un buen desempeño, el argentino cayó por 6-4 y 7-6 (3), dejando la serie igualada y todo por definirse en el dobles, tal como se preveía.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una de las duplas más sólidas del circuito, se midieron con los experimentados Kim Krawietz y Tim Puetz, recientes participantes del ATP Finals. El encuentro fue un reflejo del equilibrio: Argentina ganó el primer set 6-4, Alemania respondió 6-4 en el segundo, y el tercero se definió en un tie-break dramático, que terminó 12-10 para los germanos. El equipo nacional dispuso de tres match points, pero no logró concretarlos, y fue una pelota milimétrica la que selló el destino.

Pese al golpe final, el balance argentino fue positivo. El equipo derrotó de visitante a Noruega, liderada por Casper Ruud, venció luego a Países Bajos, subcampeón vigente, y llegó a Bolonia con ambiciones legítimas. Se despidió con la frente alta, habiendo demostrado competitividad, carácter y nivel para seguir soñando.

La eliminación duele, sobre todo por lo cerca que estuvo la clasificación, pero el camino abre esperanzas para 2026.