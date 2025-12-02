Universitarios ponen en duda las clases en 2026

Las federaciones de docentes universitarios reclaman que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. Además, alertaron por el inicio de clases en 2026.

Luego del plenario del que participaron los 30 secretarios generales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció “la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria”.

Cabe destacar que el Gobierno nacional promulgó la ley aprobada por el Congreso y ratificada ante el veto de Milei, pero, al mismo tiempo, suspendió su aplicación.

Por su parte, la Conadu Histórica convocó a un nuevo paro para esta semana en reclamo de recomposición salarial. Según expresó en un comunicado, “la actualización salarial correspondiente implicaría otorgar un incremento del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025”.