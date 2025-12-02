Prevén que la inflación seguirá en alza

Distintas consultoras privadas anticiparon que la inflación tuvo un leve aumento o al menos no bajó durante noviembre.

Previo a que el Indec difunda el número oficial el próximo jueves 11 de diciembre, el relevamiento de dichas entidades arrojó un número que rondó entre el 2,3 y el 2,5%.

Cabe recordar que en octubre la inflación fue del 2,3% y marcó el quinto mes consecutivo de alza.