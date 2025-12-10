Anacleto, Zaniratto y Brunati cara a cara

No fue una jornada más en Estancia Chica. Tal como adelantó diario Hoy, el entrenador de Gimnasia Fernando Zaniratto tuvo una reunión con el Presidente Carlos Anacleto y también el flamante Director Deportivo Germán Brunati. Luego de la presentación formal con los futbolistas, el cónclave albiazul se centró en la continuidad del técnico tripero.

Según pudo averiguar este medio, Anacleto quedó molesto con algunas actitudes de Zaniratto y por eso quería charlar cara a cara. En la reunión, Brunati y el Presidente expusieron qué pretende la nueva gestión para el fútbol profesional, al tiempo que escucharon la visión de “Lucho”.

En los próximos días se espera que continúen las conversaciones para determinar si Zaniratto seguirá como técnico principal en el 2026 o si regresará a su rol en la Reserva. De momento, la primera conversación fue positiva para que continúe en el puesto.

Cabe recordar que Brunati antes de las elecciones ya se había hecho presente en Abasto para recorrer el predio, charlar con los empleados y también con la Secretaría Técnica saliente.

El emotivo mensaje del entrenador tripero

Dolido por la eliminación del Torneo Clausura ante Estudiantes, Fernando Zaniratto dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Me cuesta encontrar las palabras para agradecer tanto apoyo, el recibimiento y el final con aplausos fueron sensaciones incomparables, qué locura la gente que tenemos…”, escribió el técnico de Gimnasia.

“Perdón por no responder a la infinidad de mensajes que me llegan, pero los aprecio, es un mimo al alma después de un día de tanta tristeza. Gracias a los jugadores de Reserva y Primera que me cambiaron la vida. Les voy a estar eternamente agradecido y orgulloso por todo lo que dieron, cómo se brindaron y creyeron en nuestro trabajo”, concluyó Zaniratto.