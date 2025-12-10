Arrancó el “mercado” de técnicos y Palermo la sigue “remando…”

Martín Palermo, ex jugador de Boca y Estudiantes, es el principal candidato para hacerse cargo del Remo de Brasil, luego de no haber podido cumplir el objetivo de mantener al Fortaleza en Primera.

El Loco había reemplazado a Juan Pablo Vojvoda, despedido por una seguidilla de malos resultados en Fortaleza, entre ellos la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores en manos de Vélez, a comienzos de septiembre y tuvo un arranque irregular, con tres victorias y cuatro derrotas en sus primeros siete encuentros. Sin embargo, llegó un triunfo bisagra: le ganó 1-0 a Flamengo, a posteriori campeón del Brasileirao y la Libertadores, e inició una seguidilla de nueve encuentros sin conocer la derrota, con cuatro empates al hilo y luego ganó otros cuatro de manera consecutiva. En la última fecha, con chances de la salvación, perdió 4-2 con Botafogo como visitante y quedó condenado al descenso.

Por su parte, el Remo fue uno de los protagonistas de la Segunda División. Con 62 puntos en 38 partidos, producto de 16 victorias, 14 empates y ocho derrotas, quedó en el cuarto lugar y aseguró el ascenso al Brasileirao, por detrás de Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense. Será su 16° temporada en la máxima categoría del fútbol brasileño, donde logró como mejor campaña un octavo puesto en 1993.