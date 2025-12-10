Gimnasia celebra el Día del Hincha con su tradicional colecta de sangre

Gimnasia anunció una nueva edición de la colecta de sangre en el marco del Día del Hincha, una iniciativa solidaria que se realizará esta mañana en el Salón Decano del Estadio Juan Carmelo Zerillo. La jornada se desarrolla junto a organismos provinciales de salud y apunta a reforzar el compromiso social del club.

La actividad solidaria ya es una tradición en la familia albiazul, aunque los organizadores destacan que con los años se convirtió en una colecta de sangre abierta a toda la comunidad. La jornada se desarrollará entre las 8.30 y las 12.30 bajo el lema "En el Día del Hincha, sumate a un gesto que salva vidas". Para participar, se deberá presentar DNI o documento que acredite identidad, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud y haber desayunado previamente.