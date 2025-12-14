Estudiantes
El sábado que viene contra Platense en San Nicolás
El Pincha se enfrentará con el Calamar en una final que busca nuevo dueño para el trofeo de campeones.
Tras el resultado de ayer, el sábado que viene en el Estadio Único de San Nicolás se jugará el trofeo de campeones entre el ganador del torneo Apertura (Platense) y Estudiantes. Este trofeo comenzó a jugarse en el año 2021 y permite a una sede poco conocida como la de San Nicolás contener al último oficial de la temporada 2025 del fútbol argentino entre los dos mejores equipos que ganaron a lo largo de la temporada.
El horario del partido todavía no se definió, pero a cuatro días de Navidad el Pincha tendrá una nueva chance de salir campeón y sumar otra estrella antes de que cierre el calendario del 2025.