Messi brilló en Bombay y compartió un encuentro con el Dios del Criquet

Lionel Messi continúa su gira por India en el marco del GOAT Tour 2025 y, tras el caos desatado en la inauguración de su estatua en Calcuta, tuvo en Bombay una jornada mucho más distendida. Acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, participó de un evento en el estadio Wankhede junto a dos figuras centrales del deporte local: el exfutbolista Sunil Chhetri y el ícono del criquet Sachin Tendulkar. Ante un estadio colmado, Messi jugó al loco con niñas y niños, pateó un penal y lanzó pelotas a una tribuna repleta de camisetas argentinas y del Barcelona. En el encuentro central del GOAT Tour intercambió regalos con Tendulkar, quien le obsequió una camiseta con el 10, mientras que el rosarino le entregó la pelota Trionda del próximo Mundial. También saludó a Chhetri y posó con estrellas de Bollywood antes de seguir rumbo a su última parada en Nueva Delhi.