Con un golazo de Lautaro, el Inter venció al Genoa y subió a la cima de la Serie A

El Inter de Lautaro Martínez sufrió pero ganó en su visita al Estadio Luigi Ferraris. Con un golazo y una asistencia del argentino, el Nerazzurri se impuso 2-1 sobre el Genoa de Daniele De Rossi. Tras la derrota del Napoli y el empate del Milan, el conjunto de Cristian Chivu aprovechó su chance y volvió a subir a la cima de la Serie A.

De esta manera, los finalistas de la última Champions League quedaron punteros de la liga con un punto más que el Rossoneri, su clásico rival. Pero además, hay otro equipo prendido en la batalla: el Napoli de Conte, quienes hoy están dos unidades por debajo del Nerazzurri. Por ahora, una Serie A disputadísima. Pero van tan solo 15 fechas, es decir, queda más de la mitad del torneo por delante.

Cabe destacar que el otro argentino presente en este encuentro, Valentín Carboni, ingresó a los 88’ para intentar igualar el encuentro para el Genoa. Los dirigidos por Daniele De Rossi quedaron comprometidos y cerca de la zona de descenso. Hoy ocupan la decimosexta posición, con apenas dos puntos más que el Hellas Verona, equipo que está 18° y cayendo, por ahora, a la Serie B.