La dirigencia busca cerrar para esta semana la continuidad de Zaniratto

Con el plantel de Gimnasia licenciado hasta el año que viene -en principio retomará los trabajos de pretemporada el viernes 2 de enero en el predio de Estancia Chica-, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto ya trabaja a contrarreloj para resolver la continuidad del entrenador tripero.

Tal como adelantó diario Hoy, la primera reunión entre el mandamás albiazul, el flamante Director Deportivo Germán Brunati y el técnico Fernando Zaniratto fue positiva. La idea de la dirigencia es cerrar la continuidad de “Lucho” para esta semana. De hecho, las partes ya hablaron sobre el mercado de pases y coincidieron en los puestos a reforzar: un central, un mediocampista defensivo, un extremo y un centrodelantero.

En paralelo, Anacleto también se puso al hombro la negociación para lograr el regreso de Nacho Fernández. La charla entre el Presidente y el representante del volante no alcanzó para llegar un acuerdo total, pero ambas partes confían en que la historia terminará con final feliz.

Cabe recordar que Fernández ya fue despedido por River en sus redes sociales si bien tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre. Y ya fue notificado que no deberá presentarse en el regreso a la prácticas del conjunto Millonario el próximo 20.

En principio, el oriundo de Dudignac recibirá la oferta por parte del Lobo para firmar un contrato por dos años. Luego la dirigencia tripera buscará repatriar a Milton Casco para reforzar la última línea.

FIXTURE TRIPERO TORNEO APERTURA

Fecha 1: vs. Racing (L)

Fecha 2: vs. River (V)

Fecha 3: vs. Aldosivi (L)

Fecha 4: vs. Barracas Central (V)

Fecha 5: vs. Estudiantes (L)

Fecha 6: vs. Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 7: vs. Rosario Central (L)

Fecha 8: vs. Tigre (V)

Fecha 9: vs. Argentinos Juniors (L)

Fecha 10: vs. Banfield (V)

Fecha 11: vs. Independiente Rivadavia (L)

Fecha 12: vs. Atlético Tucuman (V)

Fecha 13: vs. Huracan (L)

Fecha 14: vs. Sarmiento (V)

Fecha 15: vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)

Fecha 16: vs. Belgrano (V)