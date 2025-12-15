La fiesta sigue en casa: Estudiantes prepara una semana de festejos en La Plata

La vuelta olímpica ya quedó grabada en la memoria, pero la fiesta todavía no terminó. Luego de la consagración ante Racing en Santiago del Estero, el plantel de Estudiantes emprendió el regreso a La Plata en la madrugada y, una vez arribado, los futbolistas fueron liberados para comenzar un breve descanso. El cuerpo técnico, encabezado por Eduardo Domínguez, también bajó revoluciones tras semanas de máxima exigencia.

Con la final del Trofeo de Campeones ante Platense programada para el próximo sábado en San Nicolás —y aún con horario a confirmar—, el club decidió otorgar libre el domingo y el lunes. El equipo retomará los entrenamientos el martes por la tarde en el Country Club de City Bell, ya enfocado en el próximo objetivo deportivo. Pero antes, llegará el turno de los festejos oficiales en casa.

Más allá de las celebraciones espontáneas que se vivieron en Santiago del Estero y del tradicional banderazo en 7 y 50, en el mundo Pincha crece la expectativa por el encuentro entre jugadores e hinchas en La Plata. Según confirmaron desde el club, la idea es organizar los festejos a lo largo de la semana y no se descarta un cambio de escenario respecto a celebraciones anteriores.

En ese sentido, toma fuerza la posibilidad de que el evento se realice en el Estadio UNO, un lugar emblemático para la institución y con capacidad para albergar a miles de hinchas. La alternativa de Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal, no está descartada, pero en esta oportunidad la dirigencia analiza opciones que permitan una celebración más ordenada y con mayor cercanía entre el plantel y la gente.

El reconocimiento institucional ya comenzó. Apenas horas después del título, el Palacio Municipal se iluminó con los colores rojo y blanco en homenaje a la 15ª estrella albirroja, una imagen que rápidamente se viralizó entre los hinchas. Además, el intendente de La Plata, Julio Alak, saludó públicamente al club campeón con un mensaje en sus redes sociales.

Mientras se ultiman detalles logísticos y se define el día y lugar del festejo, en La Plata se respira clima de orgullo. Estudiantes volvió a gritar campeón y su gente espera el momento de celebrar cara a cara con los protagonistas. La copa ya está en casa. Ahora, es tiempo de disfrutarla.