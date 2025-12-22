Potra Sabática ganó en domingo para la alegría de Tula y el Chito

Por GALOPÓN

En la primera tarde de verano –bien calurosa- abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 14 cotejos. En el Premio “Mancadilla” (1.100 mts.), la victoria fue para Potra Sabática que de esta forma regresó al triunfo tras superar casi un año sabático que estuvo sin correr y que llegó, luego de dos intentos. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino de menor a mayor, mientras Arauja y Full Texana le prendían mecha a la punta de la carrera; de a poco se fue acercando y ya en las postrimerías del codo venía –por afuera- midiendo a las punteras, para en la recta –en larga carga- muy cerca del disco pasara de largo a Full Texana y a Arauja cuando ya gastaban a cuenta. En el disco la conducida por el jockey Lautaro Balmaceda postergó a su rival por medio cuerpo; en tanto tercera, al hocico, quedaba Arauja. Así, la pupila de la dupla Marcelo Tula Ruiz- Chito Domínguez logró el tercer triunfo –y primero luego de su larga relache- y es de esperar que ahora dé el salto definitivo, a una yegua que de la que siempre se tuvo un alto concepto, pero algunos problemas de salud le jugaron en contra.

Carrera reservada para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos carreras, ocupó el quinto turno de la programación con ocho participantes en pista, ya que Olivia Beach, Guitarra Cautiva y Aldora City no fueron de la partida; el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Potra Sabática, con un sport de $3.30, superando lo reunido por Arauja ($4.30) y por La Rodesia ($5.00).

Abiertos los partidores, Full Texana y Arauja primerearon al resto de las participantes y formalizada la carrera, Arauja corría con medio cuerpo de ventaja sobre Full Texana, encolumnándose por detrás La Rodesia, Bella Trix Si, Potra Sabática y My Long Legs.

De esa forma completaron el opuesto y al internarse en el codo de Tolosa, Arauja y Full Texana corrían en parecida línea, con La Rodesia y Potra Sabática, muy cerca. Dieron cuenta de la elipse con las nombradas manteniendo posiciones pero muy agrupadas, lo que anunciaba un final incierto. Al pisar la recta Arauja intentó la disparada pero Full Texana se le pegó como estampilla, mientras que tercera por afuera Potra Sabática pedía cancha. Descontaron los metros finales con la puntera defendiéndose con uñas y dientes de Full Texana, pero pudo más el arresto postrero de Potra Sabática que las “peló” muy cerca del disco.

La ganadora vino en 22s.89/100 y en 46s.73/100 hasta completar 1m.05s.46/100 para los 1.100 metros de pista normal.