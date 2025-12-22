Mariano Navone y Julia Riera fueron los campeones de Road to Australia

El camino a Australia, donde se jugará el primer Grand Slam de la temporada dentro de muy poco tiempo -arranca el 12 de enero-, está delineado para los argentinos. El trayecto se empezó a dibujar en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con la disputa del Road to Australia, torneo de preparación que ya consagró a sus campeones: Mariano Navone y Julia Riera.

En la rama masculina, la Nave se enfrentó a Román Burruchaga, quien tuvo un 2025 para el recuerdo, y se jugó como si hubiese sido parte del Abierto de Australia: con dientes apretados, definido en el súper tie-break, el de 9 de Julio ganó por 7-5, 4-6 y 10-8 y alzó la copa.

Por su parte, en la final femenina, Riera batió a Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-3 para consagrarse y llegar afilada a Melbourne.

Con respecto a su contrincante, a la que abrazó una vez terminado el partido, Julia comentó: “La conozco desde que tengo ocho años. Hoy entramos en calor juntas, cada una sabe cómo juega la otra... En la cancha somos rivales, pero lo disfrutamos”.

En otra noticia destacada del circuito en esta semana, Stan Wawrinka le puso fecha final a una de las carreras más respetadas del tenis moderno. El suizo anunció que se retirará al término de la temporada 2026, cuando tenga 41 años, y lo hizo con un mensaje cargado de emoción y simbolismo. “Todo libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional”, expresó en sus redes sociales.