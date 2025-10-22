Un Indio suelto por Ensenada: Ortíz es nuevo DT de Camba

Defensores de Cambaceres tiene nuevo entrenador para la próxima temporada. Se trata de Hernán Darío “Indio” Ortiz, quien fue elegido por la dirigencia del club para encabezar un nuevo ciclo con el objetivo de recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.

Tras la salida de Agustín Costantini y varias reuniones en las que se evaluaron distintas alternativas, los dirigentes del Rojo decidieron apostar por la experiencia del exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El acuerdo se cerró en horas de la tarde, luego de un encuentro en el estadio donde se definieron los últimos detalles. Ortiz estará acompañado por Marcelo Chiappetta, quien se desempeñará como preparador físico.

Nacido en Mendoza el 14 de julio de 1967, Ortiz tuvo una destacada carrera como futbolista. Jugó en Gimnasia, Huracán Corrientes, Gimnasia y Tiro de Salta, Almirante Brown de Arrecifes e Independiente Rivadavia de Mendoza. En el “Lobo” platense fue parte del plantel que obtuvo la Copa Centenario de 1994, y siempre reconoció a Carlos Timoteo Griguol como su gran referente.

Su recorrido como entrenador comenzó en las divisiones inferiores de Gimnasia, y en 2011 asumió como técnico del primer equipo tras la salida de Ángel Cappa. Luego dirigió a Boca Unidos de Corrientes, Atlético Paraná, Estudiantes de San Luis, Mitre de Santiago del Estero y Sarmiento de Resistencia, entre otros. También tuvo varios regresos al club platense, tanto en divisiones juveniles como en la Secretaría Técnica.

En 2024, el Indio condujo por segunda vez a Ciudad Bolívar, logrando llegar hasta las semifinales del Torneo Federal A. Su última experiencia fue en Estudiantes de San Luis, donde consiguió un 46,46% de los puntos en disputa.

Ahora, con un nuevo desafío por delante, Ortiz buscará trasladar su experiencia y su impronta de trabajo a Defensores de Cambaceres, con la meta clara de volver a colocar al Rojo en los primeros planos del fútbol de ascenso.

Un plantel con bajas

Ante la falta de actividad producto de que culminó la temporada 2025 de la Primera C Metropolitana, muchos futbolistas decidieron cortar su vínculo y marcharse de la institución, buscando nuevos desafíos, seguir con ritmo y también para poder vivir, ya que el aspecto económico es trascendental.

El gran desafío de la dirigencia es retener a la gran figura de este año, que fue el delantero Franco Romero, pero parece complejo que el chaqueño se pueda quedar en Ensenada ante tan buenos rendimientos.