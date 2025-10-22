Don Champagne hizo un “brindis” en el Clásico y lo espera el Dardo Rocha

En una tarde soleada de octubre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 14 cotejos. En el Clásico “Org. Sudamericana de Fomento del SPC” (G III- 21.200 mts.), Don Champagne ($7.40), tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una trabajosa victoria avanzando de firme en la recta y postergar por medio cuerpo en el final a Mannarino, mientras que a tres cuartos de cuerpo culminaba tercero Dávalos, adelantándose por la cabeza a Cornwell, en una culminación fragorosa. De tal forma que seguramente los cuatro nombrados volverán a verse las caras en el Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.) del próximo mes en esta misma pista. Así, Don Champagne luego de mucho tiempo retornó a este hipódromo para lograr el cuarto éxito de su campaña, contando con una acertada conducción por parte del jockey Iván Monasterolo.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el décimo turno de la programación con 11 participantes en pista, ya que Best Portal, Look Portal y Tambaquí faltaron a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Dávalos, que prometía un sport de $3.00, superando lo reunido por Cornwall ($3.50) y por Mannarino ($3.55).

Abiertos los partidores, Cornwell tomó decididamente el comando del lote y al pasar por primera frente al disco lo hacía con medio cuerpo de ventaja sobre Dávalos, quedando a dos cuerpos Scanlon y luego lo hacían Indy Pro y Mannarino. De esa forma se internaron en el codo del Colegio Nacional sin variantes ya que en el recorrido de toda esa elipse corría con medio cuerpo de ventaja sobre Dávalos, quedando a tres largos Indy Pro, por delante de Mannarino, Scanlon y Don Champagne, que se acercaba al fuego de la carrera.

Así, enderezaron el opuesto manteniéndose dichas posiciones durante todo el recorrido de la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, Dávalos fue de firme sobre el puesto de Cornwell, igualando su línea, mientras seguían mejorando sus ubicaciones Mannarino y Don Champagne, y a esa altura se vislumbraba que entre ellos cuatro iba a estar el ganador.

Completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta seguía la lucha entre Cornwell y Dávalos. Metros más adelante se sumaron a la lucha Mannarino y Don Champagne. Bajaron las fustas y a 150 metros de la definición, dominó Don Champagne, conteniendo en el disco a Mannarino, quedando cerca Dávalos y Cornwall.

El ganador vino en 25s.34/100; en 48s.20/100; en 1m.14s.55/100; en 1m.38s.03/100 y en 2m.05.65/100 hasta completar 2m.19s.20/100 para los 2.200 metros de pista normal.