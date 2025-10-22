Racing da el primer paso ante Flamengo

Flamengo recibirá a Racing este miércoles a las 21:30 en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia, que viene de dejar en el camino a Vélez en cuartos con un global de 2-0 y fue primero en su grupo, aspira a conseguir un buen resultado en Brasil para definir la serie en casa. Por su parte, el equipo carioca accedió a esta instancia tras superar a Estudiantes en definición por penales luego de un 2-2 global. Se podrá ver por Fox Sports, con el arbitraje de Jesús Valenzuela.