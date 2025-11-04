La cartilla de Mi Negra Paula no resiste ninguna oposición

Otra vez hay actividad hípica en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de doce carreras, entre las 14.30 y las 20. En el Especial “Illegally Blonde” (1.400 mts.) la sola presencia de Mi Negra Paula sobresale con brillo propio por sobre sus rivales de turno. Basta mirar sus últimas cuatro entregas para hacer hincapié en su candidatura: Tres segundos puestos y un triunfo – en el Clásico “Etoile” (L- 1.200 mts.) disputado en San Isidro- no necesitan comentario extra para destacar que está pasando por el mejor momento de su campaña. Es de viajar a la expectativa y cargar a fondo cuando se viene la definición, receta que le ha dado excelentes resultados. Además, irá en igualdad de peso con sus ocasionales contrincantes, así con todas a sus favor va por el sexto éxito de una digna campaña.

En tren de buscar alguna oposición ubicamos a Jalimba, también titular de cinco victorias y en su antepenúltima salida- dando ventajas en la edad- “demolió” a Furiosa Vis a la que derrotó por la friolera de once cuerpos haciendo gala de su velocidad, ya que unió extremos. En el mismo nivel, colocamos a Emma Linda que también tiene una carta de presentación al máximo nivel que la convierte en un rival más que respetable. Baja por primera vez de Palermo a esta pista, con intenciones de terciar por el premio mayor.

El cotejo está reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras y ocupa el séptimo turno de programación, con un interesante lote de diez competidoras, dispuestas a llevarse los $3.670.000 de premio que le espera a la ganadora.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro ¡Hagan juego señores!

Los candidatos de Hoy

1ra.) 2– 4 – 5

2da.) 4 – 2 – 3

3ra.) 6 – 4 - 3

4ta.) 4 – 5 – 3

5ta.) 5 – 1 - 7

6ta.) 2 – 3 – 10 - 13

7ma.) 6 – 7 – 10

8va.) 3 – 7 – 12

9na.) 4 – 7 - 1

10a.) 5 – 4 – 10 - 11

11a.) 12 - 11 – 6

12a.) 10 – 1 – 7 – 8