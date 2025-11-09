Boca y River se roban la atención del domingo

En la continuidad de la 15ta fecha del torneo Clausura y en el marco del segundo domingo de noviembre, el superclásico entre Boca y River promete acaparar la atención de los argentinos durante toda la tarde.

El encuentro comenzará a las 16.30 en La Bombonera, no habrá hinchas visitantes y para el entrenador de River Marcelo Gallardo, el resultado puede ser determinante para su futuro.

El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, quien viene de dirigir entre semana la Final de la Copa Argentina que consagró a Independiente Rivadavia de Mendoza y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.

A priori, las formaciones de ambos equipos para esta tarde serían las siguientes: Boca:

Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

River en tanto, iría con Franco Armani, Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Ayer, además, Newell’s sorprendió a Huracán y le ganó 2 a 0 en condición de visitante, mientras que Racing derrotó 1 a 0 a Defensa y Justicia en Avellaneda y Talleres volvió a ganar en Córdoba, también 1 a 0 pero ante Platense.

Además en San Juan, Lanús y San Martín empataron 1 a 1, mientras que en Santa Fe Unión y Barracas igualaron sin goles.