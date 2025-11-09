El Superclásico ya palpita: multitudinario banderazo de Boca en el centro porteño

La cuenta regresiva hacia el Superclásico tuvo su prólogo anoche en las calles porteñas. A horas del duelo más esperado del fútbol argentino, la hinchada de Boca transformó el Microcentro en un escenario azul y oro. Banderas, bengalas y fuegos artificiales marcaron el pulso de una convocatoria que partió de Casa Amarilla y desembocó en el Hotel Intercontinental, donde concentra el plantel.

Pasadas las nueve de la noche, la multitud se agolpó en la esquina de Moreno y Tacuarí. Allí, la marea xeneize desplegó su habitual liturgia: cánticos, sombrillas, humo de colores y un fervor que desbordó la avenida.

Boca llega al Superclásico con la chance de asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, y la hinchada quiso dejar en claro que la Bombonera no será el único escenario donde se juegue el partido. La fiesta empezó ayer en la calle, y hoy tendrá su capítulo central en el césped.