Boca quiere asegurar el liderazgo del grupo

Luego de haber ganado el Superclásico y sellado su clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, Boca se prepara para recibir a Tigre el próximo domingo desde las 20.15 en la Bombonera. Pese a que se especulaba con que iba a hacer un mix entre titulares y suplentes debido a que el Xeneize tiene prácticamente asegurado el primer lugar de la Zona A, Claudio Úbeda hizo menos modificaciones de las esperadas en la práctica vespertina llevada a cabo este jueves en el estadio. En total serían dos los cambios: Nicolás Figal por Lautaro Di Lollo y Ander Herrera por Milton Giménez.

En la práctica de hoy se terminará de delinear un once que a priori tendría nada más que dos cambios y que se pararía de la siguiente forma: Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera en el medio con Carlos Palacios más adelante; y el ataque estaría conformado por Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.