Domínguez mete mano y apuesta fuerte para enfrentar al Bicho

Estudiantes de La Plata encara la semana más determinante de su año futbolístico. Afuera de toda pelea por la tabla anual, al equipo de Eduardo Domínguez solo le queda un camino para aspirar a una copa internacional en 2026: meterse entre los ocho mejores de la Zona A, pelear el Clausura y soñar con el título. Para eso, el duelo del domingo ante Argentinos Juniors en UNO es una verdadera final.

Este martes, el plantel retomó los entrenamientos con novedades gruesas. La más llamativa: la presencia del juvenil Franco Domínguez Ávila, hermano menor del Chimy Ávila y Gastón Ávila, quien fue citado para entrenar con Primera. El delantero, que llegó a principios de año y debutó con goles en la Reserva de Schunke, se metió en la consideración del Barba justo cuando el equipo más lo necesita.

Su presencia coincide con una mala noticia: Benjamín Sagues Barreiro, otro juvenil que venía sumando terreno, sufrió un golpe fuerte en la Reserva y quedó prácticamente descartado para el domingo.

Domínguez, obligado a rearmar el ataque por la suspensión de Guido Carrillo, sorprendió al probar un equipo nuevo. En el ensayo matutino, Cristian Medina ocupó el puesto de falso 9, tal como lo hizo en la Copa Argentina, mientras que Leandro González Pirez volvió a la zaga y Fabricio Pérez recuperó su lugar entre los titulares. Además, regresaría Mikel Amondarain en el medio.

El probable once sería con: Muslera; Gómez, González Pirez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain; Palacios, Pérez, Medina; Cetré.

La sanción inédita a Carrillo

El golpe más duro de la semana llegó desde el Tribunal de Disciplina. Lo que se temía en Estudiantes terminó confirmándose: Guido Carrillo recibió cuatro fechas de suspensión, un castigo inédito para un delantero sin antecedentes graves.

El codazo a Joaquín Laso era tarjeta roja; eso nadie lo discute. Pero lo que agravó la sanción fue su reacción posterior. “Son una vergüenza, son todos unos delincuentes”, se leyó en los labios del goleador mientras se retiraba de la cancha. Con ese material en mano, el Tribunal aplicó el artículo 186°, que contempla penas de uno a cuatro partidos por protestas o agravios al árbitro.

En Estudiantes cayó pésimo la sanción: no solo pierde a su 9 titular para la final del domingo, sino también para todo lo que venga en caso de clasificar.