TC Pista: segundo puesto para el platense Moscardini en Toay

En un día soleado y con la presencia de un enorme marco de público, el cordobés de 17 años, Marco Dianda, venció en la final del TC Pista, que como es habitual acompaña al Turismo Carretera en el Autódromo Provincia de La Pampa -4.148 mts.-, en su penúltima presentación de la temporada. El piloto cordobés de Guatimozín logró su victoria de la temporada y tomó 20 puntos de distancia con su escolta en la 'Copa de Plata', Nicilás Moscardini, que fue también su escolta en la pista. La 15ª y última fecha del TC Pista se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en el autódromo de La Plata.