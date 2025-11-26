Recién en el final Glorioso Rim pudo quebrar a nuestra carta Ridge Prince

Por GALOPÓN

En una tarde soleada, ya acallado los ecos de la gran fiesta del miércoles pasado, para todo “volver a la normalidad”. En ese marco, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 15 cotejos. En el Hándicap “Haras Dilú” (1.200 mts.), Glorioso Rim se alzó con una trabajosa victoria y en final “ajustado”, derrotó por medio cuerpo a nuestro candidato exclusivo Ridge Prince, mientras que a dos largos y medio culminaba tercero Payucano. En tanto, nuestro candidato vino siempre a la descubierta, Glorioso Rim integraba el pelotón que lo perseguía, esa tendencia se mantuvo durante todo el desarrollo y recién en los metros postreros el conducido por el jockey Lautaro Balmaceda le dio caza al puntero para postergarlo sin luz al momento de cruzar el disco. Así, el pupilo de Omar “Pintita” Labanca luego de seis meses exactos volvió a reencontrarse con el éxito y ahora se le abre una nueva perspectiva en lo venidero. Es de destacar que contó con una acertada conducción por parte del jockey Lautaro Balmaceda y de esta forma redondeó el cuarto triunfo de una breve –pero productiva y rica- campaña.

Hándicap reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el sexto turno de la programación con los nueve participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Payucano, que prometía un sport de $1.65.

Abiertos los partidores, y tal su manera de correr, Ridge Prince salió resueltamente a la descubierta, “primereando” a Arcanum y a Curioso Azteca; de tal forma que al plantearse la carrera nuestro candidato aventajaba por cuerpo y medio a Curioso Azteca, a Payucano y a Glorioso Rim, que se juntaban en su persecución.

Con un ritmo sostenido culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41 seguía mandando Ridge Prince con luz sobre Payucano y Glorioso Rim, mientras que por los palos se acercaba Por Ahí. No aflojaba el puntero y es así que pisó el derecho firme en la vanguardia quizás se abrió más de la cuenta, perdiendo algo de acción lo que permitió que Por Ahí se le acercara por los palos, mientras que abierto avanzaba desde atrás Glorioso Rim. Ridge repelió a Por Ahí, pero no tuvo la misma suerte con Glorioso Rim que lo rebasó muy cerca del disco.

El ganador vino en 24s.10/100 y en 47.05/100 hasta completar el buen registro de 1m.10s.75/100 para los 1.200 metros de pista normal.