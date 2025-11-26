Lanús y Tigre cierran los octavos y la Liga ya evalúa días y horarios para cuartos

Lanús y Tigre se enfrentarán esta noche, desde las 21:30, en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por los octavos de final del Torneo Clausura. El Grana viene de ganar la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro pero buscará no dormirse en los laureles y seguir peleando por el campeonato argentino.

El Grana viene de festejar la obtención de la Copa Sudamericana el pasado sábado, luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en Asunción, Paraguay. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino batalló durante 120 minutos y con el arquero Nahuel Losada como figura en la definición, levantó el título continental por segunda vez en su historia.

En lo que respecta al plano local, Lanús también mostró un gran nivel durante el Clausura y culminó segundo en la Zona B con 30 puntos, y por eso disputará este encuentro en La Fortaleza. A su vez, en caso de clasificar a cuartos también lo hará con su gente.

Por su parte, Tigre terminó séptimo en la Zona A con 22 puntos y se metió en octavos esperando resultados hasta la última fecha. El Matador llega a este duelo con una sola victoria en sus últimos seis partidos, y deberá volver al nivel de la primera parte del semestre si quiere pasar de ronda.

Por otra parte, desde Liga Profesional surgió la intención de ordenar los cuartos de final del Torneo Clausura para que los partidos de una misma llave se disputen en la misma jornada. Bajo ese criterio, la idea inicial fue que Estudiantes y Gimnasia jugaran el próximo sábado ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central, respectivamente.

La planificación responde al escenario de la otra llave, donde Lanús y Tigre recién definirán hoy miércoles, desde las 21.30, al rival de Racing, que viene de eliminar a River. En ese cuadro también se encuentra el cruce entre Boca y Argentinos Juniors, por lo que la intención de la Liga es que ambos encuentros se desarrollen el domingo.