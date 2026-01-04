La Academia está cerca de cerrar a Carboni

Racing está muy cerca de concretar una de las incorporaciones más relevantes del mercado de pases: Valentín Carboni se encuentra a un paso de transformarse en refuerzo para la temporada 2026. Ante la falta de continuidad en Genoa, el Inter de Milán resolvió interrumpir la cesión vigente y alcanzó un acuerdo con la dirigencia encabezada por Diego Milito para que el mediocampista continúe su carrera en el fútbol argentino.

Si bien inicialmente se evaluaba un préstamo por seis meses —teniendo en cuenta que la temporada europea finaliza a mitad de año—, finalmente las partes consensuaron una cesión por un año, el plazo pretendido por el club de Avellaneda. De esta manera, Carboni quedará vinculado a Racing durante todo 2026.

El volante ofensivo de 20 años estuvo este sábado en el banco de suplentes y no sumó minutos en el empate entre Genoa y Pisa. De no mediar inconvenientes, viajará este domingo a Buenos Aires para incorporarse al plantel que conduce Gustavo Costas a partir del inicio de la semana.

El buen vínculo entre Diego Milito y la dirigencia del Inter resultó determinante para destrabar la operación, al igual que la predisposición del futbolista, quien priorizó la propuesta de Racing por sobre otras alternativas que tenía para continuar en Europa.

Con el Mundial cada vez más cercano, Carboni sabe que este tramo de su carrera será clave para mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni, quien ya lo tuvo en cuenta durante la Copa América 2024. En la actual temporada, el mediocampista surgido de las inferiores de Lanús disputó 15 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, con un gol anotado y solo seis presentaciones como titular, reflejo de la escasa continuidad que tuvo en el fútbol italiano.