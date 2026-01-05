Melluso firmó por productividad: si no juega, no cobra…

Finalmente ayer, el excapitán del Lobo Matías Melluso acordó seguir ligado a Gimnasia y renovó su contrato con la condición de “productividad”. Esto significa que en función de los minutos que pueda jugar, terminará cobrando premios y primas y en el caso de no ser utilizado por el técnico Fernando Zaniratto podría rescindir antes de tiempo. Además, con la premisa de reforzar su plantel para sumar puntos y evitar pelear por la permanencia como tuvo que hacer el año pasado, Aldosivi de Mar del Plata llegó a un acuerdo de palabra para quedarse con el pase de Alan Sosa, quien no fue tenido en cuenta por Fernando Zaniratto en Gimnasia.

Asimismo, tal cual se venía informando, el cuerpo técnico todavía no dio el visto bueno para que la dirigencia del Lobo avance en un posible préstamo por un año de Radamel Falcao García y el principal argumento para desistir de la posible contratación es que el jugador cumplirá 40 años el 10 de febrero.

Asimismo, desde el entorno del exjugador de Racing y de Boca Ricardo Centurión están ofreciendo los servicios del controvertido atacante, pero tampoco en el Lobo hasta el momento acusaron haber recibido para avanzar en las negociaciones.