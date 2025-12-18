Al Infinito viene de apabullar a sus rivales y buscará repetir el trámite

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 13 carreras, entre las 14.30 y las 20.30. En el Premio “Little Hidden Port” (1.000 mts.), confiamos en Al Infinito, un descendiente de Angiolo en que los responsables de su campaña tienen depositadas grandes esperanzas para lo venidero. Por lo pronto viene de abandonar la ínfima categoría con un desplazamiento superlativo ya que apabulló a sus rivales desde el pique a la raya para finalmente olvidar en el camino a Security Stripes al que derrotó por 11 cuerpos. Lo concretó sin que su piloto habitual Juan Cruz Rivarola le pidiera el resto y a pesar de ello, empleó el buen registro de 1m.00s.67/100 para los 1.000 metros de pista pesada. Siguió su entrenamiento sin novedad y en el stud de “El Rey de SAO” todo es optimismo con miras a la nueva presentación de Al Infinito.

Competencia reservada para potrillos de 3 años ganadores de una carrerra, ocupa el décimo turno de la programación, con un lote de doce competidores, dispuestos a llevarse los $4.970.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance que destaca a Al Infinito, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Turquino que viene de reprisar con un buen tercero de Emm Yugo en un cotejo de 1.100 metros y que superada la relache puede ser un hueso duro de roer. En la misma línea está Candidato Zen que en la misma carrera de Turquino ocupó el puesto de escolta. Y mucho ojo con Negro Rincón ganador de dos extraoficiales en Tandil y que en su debut en esta pista “humilló” a Tiempo de Gloria, que el martes pasado ganó en buena forma. Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Candidatos para Hoy

1ra.) 6 – 5 – 8

2da.) 9 – 10 – 2

3ra.) 4 – 3 - 5

4ta.) 6 – 9 – 10

5ta.) 6 – 3 - 4

6ta.) 4 – 6 – 13

7ma. 4 – 2 – 7

8va.) 11 – 7 – 2

9na.) 13 – 4 - 11

10a.) 3 – 5 – 1

11a.) 9 - 13 – 4 - 10

12a.) 2 – 5 – 11

13a.) 1 – 9 – 12 - 8