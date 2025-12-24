Unidos de Olmos sigue soñando en el Regional

El fútbol de barrio de los clubes de la Liga Amateur Platense llegó a su final el pasado fin de semana con la permanencia de Círculo Cultural Tolosano en la Divisional A, pero el que sigue compitiendo es Unidos de Olmos en el Regional Amateur. El plantel dirigido por Leandro Sarco viene teniendo una gran temporada, con el tricampeonato y tratando de ascender al Federal A.

Los de Lisandro Olmos el último domingo empataron 2-2 con el poderoso Atlético Baradero, pero en el global ganaron por 5-3, mostrando una gran fuerza para seguir soñando en el certamen. El próximo rival será Regatas de San Nicolás, en una historia que será a ida y vuelta en los primeros días de enero.

Así las cosas, el Gigante del Oeste intentará seguir luchando por este gran sueño, mientras presiona para poder afiliarse directamente a la AFA y así poder disputar el próximo Promocional Amateur junto a Estrella de Berisso y Everton, que ya hace más de dos años vienen compitiendo en esa nueva categoría.