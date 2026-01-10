Atento, Scaloni: Almada volvería a Sudamérica a meses del Mundial

El futuro de Thiago Ezequiel Almada volvió a instalarse en el centro del mercado de pases a muy poco tiempo del Mundial 2026. El mediocampista que es clave para el seleccionado argentino no cuenta con muchas oportunidades en el Atlético de Madrid y la propia institución abrió la puerta a una salida en esta ventana de transferencias y Sudamérica aparece en el horizonte.

Palmeiras de Brasil presentó una oferta formal para adquirir el 50% del pase de Almada, valuado en 20 millones de euros, una cifra que en el entorno del Atlético consideran aceptable. Hasta el momento, el conjunto paulista es el que llegó más lejos en las negociaciones y confía en cerrar la operación en estos días.

En lo deportivo, el chico surgido en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield no logró consolidarse en el equipo de Diego Simeone. En la temporada 2025/26 disputó 16 partidos oficiales, con 587 minutos en cancha, dos goles y una asistencia, números que reflejan un rol secundario. Con la Selección como prioridad, el jugador entiende que necesita mayor continuidad para sostenerse en la consideración rumbo a la Copa del Mundo.

El Verdão seduce no solo por la propuesta deportiva, sino también por el antecedente reciente: Almada dejó una imagen muy positiva en Brasil tras su paso por Botafogo, donde fue figura en la conquista del Brasileirao y la Copa Libertadores 2024.

Caso Almada, la postura de Scaloni

Inevitablemente el caso del joven atacante es de atención para el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, que en la jornada del viernes dio un concepto sobre la situación que atraviesa el chico en Madrid.

"No tendríamos que meternos, nunca lo hicimos. Una vez que tome la decisión, solamente analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que nosotros creemos que pueden dar. El caso de Thiago es lo mismo, no sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos y está de más decir que es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga o en el equipo", aseguró en diálogo con un canal de streaming.

Próximo a cumplir 25 años en abril venidero, el joven tiene 12 partidos con la Argentina, marcando cuatro goles y dos asistencias, siendo un pilar en esta renovación que tiene el equipo pensando en el certamen más importante del planeta que será a mediados de este 2026.