River comenzó el 2026 con el pie derecho

Primera prueba del 2026 superada para el River de Marcelo Gallardo. Con gol de Gonzalo Montiel de penal, el Millonario superó 1-0 a Millonarios de Colombia por un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata disputado en Montevideo, Uruguay. En el mismo, Fausto Vera y Matías Viña hicieron su debut con la camiseta roja y blanca.

El Millo fue superior a su rival en casi todo momento, pero solo pudo destrabar el encuentro luego de un penal cometido a Galván que Cachete cambió por gol. La ventaja pudo ser mayor, pero Agustín Ruberto no pudo convertir el segundo penal de la noche, uno que había generado él mismo.

De entrada, el DT sorprendió con la presencia de Facundo González sobre el costado izquierdo de la defensa. En el primer tiempo, River no tuvo mucha lucidez y fue de más a menos. De hecho, no generó numerosas situaciones de gol, sino que tuvo pocas chances de peligro. En el complemento la historia fue diferente.

En el entretiempo, Gallardo envió a la cancha a Subiabre y Lencina, quienes tuvieron una buena noche. El otro que destacó fue Tomás Galván, quien ingresó a la par de Matías Viña y tuvo buenas intervenciones. De hecho, al ex-Vélez le cometieron el penal para que Montiel ponga el primer y único tanto del encuentro.

Pocos minutos más tarde, Agustín Ruberto recibió una infracción en el área y Ostojich sancionó otro penal para el Millonario. Con Cachete fuera del campo, el delantero se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero de Millonarios tapó la definición. Cerca del final, Juan Portillo se fue expulsado por cortar una ocasión manifiesta de gol. En definitiva, River ganó 1-0 en un siempre complicado primer partido amistoso durante la pretemporada, donde los entrenadores prueban diferentes cuestiones antes de empezar los certámenes formales. El siguiente partido de Millonarios será ante Boca, el miércoles 14 de enero cuando visite la Bombonera por la Copa Miguel Ángel Russo. A su vez, River jugará ante Peñarol el sábado 17.