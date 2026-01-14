Alexis Cuello y Gastón Hernández, los próximos objetivos de Boca

El primer refuerzo del Boca 2026 está al caer, solo falta la confirmación oficial del club: Marino Hinestroza. Pero no será el único, porque Juan Román Riquelme planea un mercado de pases con más caras nuevas que potencien a un plantel que encarará el año con la mira en la Copa Libertadores.

Ya solucionadas las gestiones por el extremo colombiano, que era un anhelo del presidente y llegará en una operación que ronda los 5 millones de dólares, Marcelo Delgado y la estructura de fútbol viran la mira y retomaron la búsqueda por dos objetivos más: Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Después de un impasse provocado por la postura rígida de la comisión directiva transitoria del Ciclón, en el Xeneize lograron retomar las conversaciones para comprar el 60% del pase del delantero y el optimismo volvió a crecer en comparación con días atrás.