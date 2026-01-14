Unidos de Olmos, el equipo de la ciudad que quiere hacer historia

Son tiempos de tranquilidad para los clubes de barrio de la Liga Amateur Platense, pero hay uno de ellos que ya no tiene ese semblante, que cuenta con un rol social importante, pero que está creciendo a pasos tan grandes que tiene el deseo de codearse con instituciones más importantes, como pueden ser Villa San Carlos y el propio Defensores de Cambaceres, aunque claro, hay historia por escribir.

El crecimiento de Unidos de Olmos en los últimos años ha sido excepcional, con un primer equipo que viene de ser tricampeón en el ámbito doméstico, pero que va por más y pretende llegar al fútbol grande del ascenso tratando de acceder al Federal A, en tanto que no pierde la ilusión por afiliarse directamente a la Asociación del Fútbol Argentino.

Los dirigidos técnicamente por Leandro Sarco trabajan como un equipo profesional, con entrenamientos por la mañana y todos los días en la cancha sintética ubicada en calle 43 y 184, con todos los elementos necesarios para hacer actividades de forma correcta y jugadores que en su gran mayoría pueden estar ligados al fútbol sin tener otras preocupaciones.

Esto pone de manifiesto las ventajas o las diferencias que puede sacar con las diferentes instituciones de la región, y en el Azulgrana se busca seguir creciendo, por ello se está compitiendo de gran manera en el Regional Amateur, donde el Gigante del Oeste logró acceder el pasado domingo a las semifinales del campeonato tras vencer en el global por 2-1 a Regatas de San Nicolás.

Ahora, Unidos se medirá con un equipo durísimo y de mucho poder como Atlético Escobar, que viene de dejar en el camino a Napoli Argentino de Berazategui, en un juego con polémica ya que el árbitro del partido tuvo algunas decisiones que perjudicaron de gran manera al club que se fundó en homenaje a Diego Armando Maradona.

Del otro lado del cuadro la sorpresa la dio Villa Belgrano de Junín al vencer al siempre protagonista Rivadavia de Lincoln, al tiempo que Colón de Chivilcoy dejó en el camino a Racing de Pergamino. De estos dos saldrá el finalista para Unidos o Escobar, en duelos de mucha temperatura.

Vale repasar que el ganador de la zona va a acceder a la fase final como representante del grupo. En la Etapa Final, los ganadores de las ocho zonas del Regional Amateur juegan un mano a mano ante otro rival, en cancha neutral, definiendo así los cuatro ascensos a la próxima edición del Federal A.