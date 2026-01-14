Chica Global, nuestra candidata exclusiva, venció sin despeinarse

En una tarde calurosa de este “martes 13” de enero, por cuarta vez en el año, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el Premio “Magnificent” (L-1.200 mts.), nuestra candidata exclusiva –ningún medio especializado la nombró- Chica Global volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, ya que vino cerca del fuego peleando con Victorija y Argentina Libre, a quienes despachó ni bien pisaron la recta y se mandó a mudar, muy fácil, rumbo al disco que cruzó con cuatro cuerpos de luz sobre New Song, sin que su habitual conductor el aprendiz Ramón Ariel Aguirre, en ningún momento la exigiera.

De esta forma la rendidora hija de Global Hunter dio forma a su tercera victoria –primera en esta pista- en quince presentaciones, de las cuales solamente dos veces quedó afuera del marcador rentado, que habla de una positiva campaña de este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Edgar Chiappero y su hijo Ignacio. En esta oportunidad, vino encimando a las punteras Victorija y Argentina Libre, dando la impresión que cuando su jockey se lo propusiera pasaba a ganar. Así, esperó el ingreso a la recta para pasar de largo a sus rivales y sin oposición alguna se dirigió al disco que cruzó con cuatro cuerpos de ventaja sobre la segundona New Song –cuarto puesto de escolta consecutivo- en tanto que tercera a medio largo, arribaba Argentina Libre. En el pesaje hubo festejo por parte de los allegados al stud “De Las Mercedes”.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años, ganadoras de dos carreras, ocupó el segundo turno de la programación con ocho participantes en pista ya que Seleucia faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Chica Global, que prometía en caso de ganar un sport de $1.90, superando lo reunido por La Cordial ($4.05) y por New Song ($5.40).

Abiertos los partidores, Victorija y Chica Global picaron adelante, pero formalizada la carrera, la “media” le sacó ventaja a Argentina Libre, quedando cerca Chica Global, New Song, Tina Wells Song, Queen’s Life y La Cordial, en un compacto pelotón. De esa forma descontaron los primeros 400 metros, con Victorija al frente medio cuerpo de ventaja sobre Argentina Libre, corriendo a similar margen Chica Global.

Así, completaron el recorrido del opuesto y se zambulleron vertiginosamente en el codo tolosano sin aflojar ninguna de las dos punteras –Victorija y Argentina Libre- ni “un tranco ‘e pollo”, y a los cuales ya acechaba la gran favorita que se movía por el lado exterior. En la mitad de la elipse se juntaron las tres nombradas en franca pugna por la vanguardia y así pisaron la recta, donde rápidamente Chica Global terminó con las ilusiones de sus rivales, porque pasó a mandar en soledad. De a poco fue estirando ventajas, hasta cruzar la sentencia con amplia luz sobre New Song, “eterna” segundona.

La ganadora vino en 24s.28/100; en 47s.13/100 y en 1m.11s.31/100 hasta completar el buen registro de 1m.23s.64/100 para los 1.400 metros de pista normal.