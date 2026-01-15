Auzmendi ya se sumó a la manada

Agustín Auzmendi se despidió de Godoy Cruz antes de comenzar oficialmente su etapa en Gimnasia. El delantero ya pasó la revisión médica, entrenó en Estancia Chica y llegará a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. En las próximas horas firmará su contrato.

El atacante conoció a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Fernando Zaniratto. Mientras sus compañeros disputaron la jornada amistosa ante Lanús, Auzmendi se entrenó de manera diferenciada.

Antes de mostrarse con la indumentaria mens sana, el delantero de 28 años utilizó su cuenta personal de Instagram para despedirse de Godoy Cruz. Lo hizo a través de un video con un repaso de sus goles, actuaciones en el Tomba y distintas imágenes junto a la gente del club mendocino.